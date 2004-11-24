Могилевская заявляет, что не пулучала денег за агитацию в поддержку Януковича
15:17, 24 ноября 2004Последние события
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Певица Наталия Могилевская убеждала журналистов из Демократичного центра штаба Виктора Януковича, что не получала денег за выступления в поддержку этого кандидата. `Денег за агитацию я не получала. Это моя позиция, вместе с моим родным каналом „Интер`. Еще до выборов выбрала эту власть, которая дала мне возможность работать и петь`, - сказала она. Вместе с тем она сказала, что хочет мира и ей страшно за свою жизнь и жизнь своих родных.
`Новый вибир-2004`
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