Растерянности в действиях власти нет - Тигипко

`Растерянности в действиях власти нет. В нормальном ритме работают Кабинет Министров, министерства и ведомства. Делается вес, чтобы законность и правопорядок не были нарушены`, - сообщил в Демократическом центре, который работает в центральном избирательном штабе Виктора Януковича, руководитель штаба Сергей Тигипко. Он также призвал директоров школ, учителей, ректоров высших учебных заведений не делать шагов, которые влекут за собой криминальную ответственность. `Эта волна уйдет, а ответственность останется...` - сказал Тигипко. Сейчас, по мнению Тигипко, все должны подумать о возможном выходе из ситуации. `Наконец мы рискуем просто разделить Украину`, - считает Тигипко. Таким выходом он считает переговоры: `Переговоры нужны. С такой инициативой мы обращаемость к штабу Ющенко. Пускай уровень этих переговоров будет и не самый высокий, но диалог нужно начать`.

`После этого мы должны договориться о политической реформе. Если такая договоренность состоится, накал страстей сразу же снизится, потому что полномочия самого президента будут значительно сужены. Все свои политические амбиции, позиции и убеждения мы должны перенести в Верховную Раду, и там обговаривать, какой видим демократию, и будущее Украины`, - сказал Тигипко.



`Новый выбор-2004`

