15 тысяч сторонников Ющенко идут от Администрации Президента к Дому учителя

15 тысяч сторонников лидера блока партий `Наша Украина` Виктора Ющенко идут колонной от Администрации Президента к Дому учителя в Киеве.



Они идут проезжей частью улиц Шелковичная, мимо Бессарабского ринка, через площадь Толстого. Сторонники Ющенко держат флаги с символикой `Нашей Украины` и скандируют: `Ющенко!`, `Нас много, и нас не победить`. Милиция не мешает движению.



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