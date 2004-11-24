Сторонники Януковича начали сворачивать палатки
15:32, 24 ноября 2004Последние события
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Сторонники премьер-министра Виктора Януковича, которые поставили около 100 палаток напротив Кабинете Министров в парке около стадиона `Динамо` в Киеве, начали их сворачивать.
Мимо палаточного лагеря прошло более 50 тысяч сторонников Виктора Ющенко. Никто из них не провоцировал беспорядков. К сторонникам Януковича, которые выходили навстречу, они относились по-дружески.
`Вас большинство, вы красавцы`, - цитирует одного из сторонников Януковича агентство `Украинские новости`.
Сторонники Ющенко поднимаются по улице Грушевского в направлении домов Кабинета министров и Верховной Рады.
Украинские новости
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