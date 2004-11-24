Львовский облсовет создал собственный исполком и взял на себя всю полноту власти в рамках компетенции в области

Львовский областной совет принял решение о создании исполнительного комитета и назначил председателем - народного депутата Украины Петра Олийныка. За это решение проголосовали единогласно 45 депутатов, которые находились в зале. Всего в облсовет входит 81 депутат.



Как сообщалось, 25 ноября в Киеве состоится Всеукраинский съезд городских советов.



МЦК

