Львовский облсовет создал собственный исполком и взял на себя всю полноту власти в рамках компетенции в области

15:41, 24 ноября 2004
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Львовский областной совет принял решение о создании исполнительного комитета и назначил председателем - народного депутата Украины Петра Олийныка. За это решение проголосовали единогласно 45 депутатов, которые находились в зале. Всего в облсовет входит 81 депутат.

Как сообщалось, 25 ноября в Киеве состоится Всеукраинский съезд городских советов.

МЦК

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