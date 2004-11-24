300 людей в Днепропетровске утром митинговали в поддержку Ющенко

Сегодня утром в Днепропетровске около облгосадминистрации собралось примерно 300 людей, большинство из которых студенты и пенсионеры. Они столи с флагами, портретами Ющенко и транспарантами `Киев, мы с тобой`, сообщает инициатива объединенных журналистов центральных телеканалов, газет, журналов и информационных агентств `Правда победит`.

Обещают, что на митинге на площади Ленина днем будет по меньшей мере 4 тысячи протестующих. Именно столько людей было на митинге возле обладминистрации во вторник. После несколькочасового митинга люди организовано прошли колонной по центру города на площадь около оперного театра. Поддержать Ющенко пришли даже бизнесмены и предприниматели. Почти в полном составе с оранжевыми лентами пришли на митинг журналисты и сотрудники провластных телекомпаний: `11 канала`, который принадлежит Пинчуку, и городского `34 канала`. Кроме того, в вечерних выпусках новостей на обоих каналах появились сюжеты о митинге без перекручивания информации. До последнего времени любая информация о выборах подавалась только с позиции власти.



Журналистская инициатива «Правда победит»









