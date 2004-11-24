Сторонники премьер-министра Виктора Януковича окружили Центризбирком и не пускают туда журналистов

24.11.2004 15:50



Сторонники премьер-министра Виктора Януковича окружили Центризбирком и не пропускают туда журналистов. Как сообщает корреспондентка Громадського радио, ей удалось пройти к ЦИК только после долгого общения с ними. Для того чтобы журналиста пропустили, сторонникам Януковича необходимо было показать акредитационную карточку. Свои действия молодчики ничем не объясняют.



Корреспондент также сообщает, что сторонники премьера пьют из трехлитровых банок темную жидкость, похожую на крепкий чай.



В ЦИК обещают прояснить ситуацию.



В 16 часов ЦИК планирует обнародовать окончательные результаты голосования во втором туре выборов президента.

