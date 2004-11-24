Белорусы из-за Лукашенко не увидят спектакля театра им. Франко

16:29, 24 ноября 2004
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Из-за Лукашенко белорусы не увидят спектакля театра им. Франко.

Группа актеров Национального драматического театра имени Ивана Франко отказываются давать спектакль в Минске в знак протеста против заявлений белорусского президента Александра Лукашенко, который поздравил с победой Виктора Януковича. Об этом по телефону сообщил актер театра им.Франко Богдан Бенюк, сообщает `УНИАН`.

Актеры должны были играть спектакль в рамках Дней Украины в Белоруссии, которые проходят в Минске с 21 по 29 ноября.

По словам Бенюка, 27 ноября в Минске должен был быть спектакль `Швейк`. Он уточнил, что ряд известных актеров театра, среди которых, Анатолий Хостикоев, Наталия Сумская, выступили против действий руководства театра, которое принято решение о направлении трупы театра в Минск, и поддержки кандидата от власти Януковича.

Бенюк заявил, что большинство известных актеров театра поддерживают Виктора Ющенко.

Источник: УНИАН

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