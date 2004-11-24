Белорусы из-за Лукашенко не увидят спектакля театра им. Франко

Из-за Лукашенко белорусы не увидят спектакля театра им. Франко.



Группа актеров Национального драматического театра имени Ивана Франко отказываются давать спектакль в Минске в знак протеста против заявлений белорусского президента Александра Лукашенко, который поздравил с победой Виктора Януковича. Об этом по телефону сообщил актер театра им.Франко Богдан Бенюк, сообщает `УНИАН`.



Актеры должны были играть спектакль в рамках Дней Украины в Белоруссии, которые проходят в Минске с 21 по 29 ноября.



По словам Бенюка, 27 ноября в Минске должен был быть спектакль `Швейк`. Он уточнил, что ряд известных актеров театра, среди которых, Анатолий Хостикоев, Наталия Сумская, выступили против действий руководства театра, которое принято решение о направлении трупы театра в Минск, и поддержки кандидата от власти Януковича.



Бенюк заявил, что большинство известных актеров театра поддерживают Виктора Ющенко.



Источник: УНИАН

