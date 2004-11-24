Сторонники Ющенко организованно покидают площадь ЦИК

Сторонники Виктора Ющенко организованно оставляют площадь перед Центральной избирательной комиссией, где собрались также сторонники другого кандидата Виктора Януковича в ожидании объявления официальных результатов выборов, - извещает Интерфакс-Украина. По данным на 16:10, люди с оранжевой символикой призывают сторонников Ющенко оставить площадь Леси Украинки перед зданием ЦИК и отправиться на Майдан Независимости, где проходит митинг в поддержку Ющенко.



Источник: Интерфакс-Украина







