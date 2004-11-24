Кременецкий райсовет признал Ющенко законно избранным Президентом

24 ноября Кременецкий районный совет (Тернопольская область) принял решение `признать законно избранным Президентом Украины Виктора Ющенко` и `выразить общественное недоверие ЦИК`, сообщает пресс-служба Украинской народной партии.



Совет принял Воззвание, подписанное председателем райсовета М.Мельником, где выражается `искреннняя поддержка всех граждан Украины , которые в это время не остаются равнодушными, а решительно выступают на защиту демократии и человеческого достоинства`.



Кременецкий райсовет призвал всех жителей района защитить свой выбор и вместе с украинским народом стать на защиту демократии и будущего нашего государства. Тексты решения и воззвания отправлены Президенту Украины, председателю ВРУ и председателю ЦИК.



Источник: `Новый выбор-2004`