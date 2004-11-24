ЛДПУ намерена завтра вечером привести к завершению паралельный подсчет голосов

17:30, 24 ноября 2004
Последние события
0

Либеральная демократическая партия Украины вместе с общественной инициативой «Знаю» и Социалистической партией заканчивает собирать данные о результатах голосования на выборах Президента во втором туре по каждому избирательному участку и планирует привести их к завершению завтра вечером. Об этом сегодня на пресс-конференции в агенстве УНИАН сообщил лидер ЛДПУ Игорь Душин.

По его словам, такое сотрудничество по подсчету голосов велось и после первого тура. Сравнение этих данных с результатами официальных данных Центризбиркома, сказал он, дало возможность Соцпартии оспорить в Верховном Суде и Генпрокуратуре результаты голосования по 35 участкам, что составляет сверх 10% избирательных участков.

`Новый выбор – 2004`

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter