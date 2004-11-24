Киевская городская администрация заявляет, что сессия ВРУ с участием Президента должна признать недействительными результаты выборов.
17:52, 24 ноября 2004Последние события
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Об этом идет речь в заявлении пресс-службы Киевгоррадминистрации.
В документе подчеткивается, что заявление Кучмы о том, что «сегодняшние президентские выборы будут самыми грязными за всю историю украинского государства», подтвердились, и поэтому необходимо четко изъяснить причины того, что случилось и сделать правильные выводы, чтобы «не допустить неисправимых ошибок в развитии крайне напряженного противостояния».
МЦК
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