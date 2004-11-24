Казаки поддержали Януковича
18:16, 24 ноября 2004Последние события
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Во вторник вечером за оградой стадиона `Динамо` в Киеве был устроен палаточный городок сторонников Виктора Януковича, сообщает Олег Пластовец, член журналистской инициативы `Правда победит`. В 12 часов дня человек, одетый в казацкую одежду и папаху, в центре палаточного городка сторонников Виктора Януковича отдал команду двинуться на ЦИК, после чего люди, напоминающих казаков, выстроились колонной и двинулись вверх по улице Грушевского.
Олег Пластовец, член журналистской инициативы `Правда победит`
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