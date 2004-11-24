Зеленые поддерживают митинг на Майдане Независимости

Активисты партии Зеленых Украины поддерживают акции гражданского неповиновения в Киеве. Уже 3 дня на Майдане Независимости находится палаточный городок Зеленых – сообщил Олег Шевчук, заместитель Председателя, член Политсовета ПЗУ. Зеленые сообщают, что в ближайшее время Председатель Политсовета Сергей Курыкин отъезджает в Дублин ( Ирландия) на Совет Федерации Европейской партии Зеленых, где расскажет о ситуации в Украине и будет инициировать соответственное решение партии и ее фракции в Европейском Парламенте.



`Новый выбор-2004`

