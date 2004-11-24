Вопрос присутствия на территории Украины российских подразделений должен рассмотреть Совет Безопасности ООН

Бывший первый заместитель Министра иностранных дел Украины, заместитель председателя Украинской народной партии Антон Бутейко заметил, что, по его убеждению, необходимо срочно поставить вопрос о рассмотрении этой ситуации в Совете Безопасности ООН. Он дополнил, что появление таких подразделений вооруженных сил Российской Федерации против Украины представляет угрозу миру и безопасности для Украины и Европейского региона и требует соответствующийх действий со стороны Совета Безопасности ООН.



Источник: Пресс-служба Украинской народной партии

