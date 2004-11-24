Вопрос присутствия на территории Украины российских подразделений должен рассмотреть Совет Безопасности ООН
18:35, 24 ноября 2004Последние события
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Бывший первый заместитель Министра иностранных дел Украины, заместитель председателя Украинской народной партии Антон Бутейко заметил, что, по его убеждению, необходимо срочно поставить вопрос о рассмотрении этой ситуации в Совете Безопасности ООН. Он дополнил, что появление таких подразделений вооруженных сил Российской Федерации против Украины представляет угрозу миру и безопасности для Украины и Европейского региона и требует соответствующийх действий со стороны Совета Безопасности ООН.
Источник: Пресс-служба Украинской народной партии
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