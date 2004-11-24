ЦИК признал В. Януковича победителем выборов

Окончательные результаты выборов: В.Янукович - 49,46 %, В.Ющенко - 45,61 %.



За это проголосовало 11 членов ЦИК. В трехдневный срок решено обнародовать результаты выборов Президента Украины в газетах `Голос Украины` и `Урядовый курьер`. Это решение представители Ющенко и журналисты встретили скандированием `Позор!`. Кивалов сразу же объявил заседание комиссии закрытым.



МЦК

