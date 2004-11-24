Украинский дом на Европейской площади приютил митингующих из Львовской, Одесской области и Крыма. Об этом сообщил корреспондент ИМИ. Людей обеспечивают горячей едой и питьем, к Украинскому дому подвозят теплые одеяла и матрацы. Здесь могут переночевать около 10 тысяч приежджих. Руководят процессом народные депутаты Александр Гудыма и Олег Тягнибок. Комендантом Украинского дома назначен заместитель Львовского облсовета Андрей Воробей.



ИМИ

