Председатель УНКП считает провозглашение Президентом Януковича незаконным
19:25, 24 ноября 2004Последние события
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Олег Соскин, председатель Украинской Национальной Консервативной партии заявил, что провозглашение Президентом Украины Виктора Януковича является незаконным и экстренное заседание Верховного Совета Украины, которое соберется после этого, будет нелегитимным. Он назвал действия Януковича попыткой государственного переворота.
Олег Соскин подчеркнул, что оппозиционные силы, которых насчитывается около 2 млн. чел., должны окружить Верховный Совет Украины и не допустить такого развития событий. Сторону оппозиции должно принять наибольшее количество государственных учреждений и поддержать В.Ющенко.
Источник: Олег Соскин, Председатель Украинской Национальной Консервативной партии
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