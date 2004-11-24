Председатель УНКП считает провозглашение Президентом Януковича незаконным

Олег Соскин, председатель Украинской Национальной Консервативной партии заявил, что провозглашение Президентом Украины Виктора Януковича является незаконным и экстренное заседание Верховного Совета Украины, которое соберется после этого, будет нелегитимным. Он назвал действия Януковича попыткой государственного переворота.



Олег Соскин подчеркнул, что оппозиционные силы, которых насчитывается около 2 млн. чел., должны окружить Верховный Совет Украины и не допустить такого развития событий. Сторону оппозиции должно принять наибольшее количество государственных учреждений и поддержать В.Ющенко.



Источник: Олег Соскин, Председатель Украинской Национальной Консервативной партии

