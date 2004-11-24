Из Харьковской области отправляют людей в Киев в поддержку Януковича

По всей Харьковской области на предприятиях собирают людей и отправляют их в Киев в поддержку Януковича. Об этом сообщила Медиа-группа `Объектив`. Уже отправили два поезда и 20 автобусов. Как сообщила служба регионального избирательного штаба Ющенко, людей насильно заставляют ехать в Киев в поддержку Януковича, обещая им заплатить по 200 грн. Людям, которые отказываются ехать в Киев, угрожают увольнением.



МЦК

