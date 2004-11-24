Вице-президент Европейского Парламента пан Яцек Сарюц-Вольский предлагает созвать внеочередную сессию Европейского Парламента с целью обсуждения ситуации в Украине

Европейский Парламент немедленно созвет внеочередную сессию Европейского Парламента с целью обсуждения ситуации в Украине, которая сложилась после второго тура президентских выборов.



Принимая во внимание драматическую и неустойчивую ситуацию, которая сложилась в непосредственной близости к Европейскому Союзу, и учитывая то, что выборы не отвечали демократическим стандартам, а их результаты были подтасованы и сфальсифицированы, все члены Европейского Парламента настойчиво советуют Президенту созвать чрезвычайную сессию Европейского Парламента для обсуждения и выработки собственной позиции соответственно статье 127 Правил процедуры Европейского Парламента.



Источник: Яцек Сарюц-Вольски

Вице-президент Европейского Парламента

Ответственный за политику соседства на востоке