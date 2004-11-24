Днепропетровск хочет отделиться в автономию

Неожиданное предложение сегодня представил на обсуждение закрытой сессии Днепропетровского областного совета директор Никопольского феросплавного завода, депутат Владимир Куцин. Он заявил, что хватит уже уговаривать и дискутировать, нужно действовать, и если Западная Украина так хочет, то восток и юг Украины, где находятся области, проголосовавшие за Януковича, должен выделитьтся в автономию или федерацию.



Предложение поддержало 39 из 44 депутатов, как сообщает Александр Курбатов, член Журналистской инициативы «Правда победит».



Источник: Александр Курбатов,

Журналистская инициатива `Правда победит`

