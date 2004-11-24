Днепропетровск хочет отделиться в автономию
20:29, 24 ноября 2004Последние события
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Неожиданное предложение сегодня представил на обсуждение закрытой сессии Днепропетровского областного совета директор Никопольского феросплавного завода, депутат Владимир Куцин. Он заявил, что хватит уже уговаривать и дискутировать, нужно действовать, и если Западная Украина так хочет, то восток и юг Украины, где находятся области, проголосовавшие за Януковича, должен выделитьтся в автономию или федерацию.
Предложение поддержало 39 из 44 депутатов, как сообщает Александр Курбатов, член Журналистской инициативы «Правда победит».
Источник: Александр Курбатов,
Журналистская инициатива `Правда победит`
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