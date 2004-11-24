Руслана объявила голодовку в знак протеста против решения ЦИК

Певица Руслана в знак протеста против решения Центральной избирательной комиссии о признании победы на выборах президента Украины Виктора Януковича объявила голодовку и повязала символическую ленточку, сообщает МЦК.



В своем обращении к средствам массовой информации и мировой общественности Руслана заявила: `Я обращаюсь к правительствам стран Европы и мира с просьбой демократическим путем повлиять на ситуацию в Украине`.



Певица заметила, что ее голодовка будет длиться до восстановления справедливости и ликвидации незаконного решения ЦВК.



МЦК



