Руслана объявила голодовку в знак протеста против решения ЦИК

21:04, 24 ноября 2004
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Певица Руслана в знак протеста против решения Центральной избирательной комиссии о признании победы на выборах президента Украины Виктора Януковича объявила голодовку и повязала символическую ленточку, сообщает МЦК.

В своем обращении к средствам массовой информации и мировой общественности Руслана заявила: `Я обращаюсь к правительствам стран Европы и мира с просьбой демократическим путем повлиять на ситуацию в Украине`.

Певица заметила, что ее голодовка будет длиться до восстановления справедливости и ликвидации незаконного решения ЦВК.

МЦК

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