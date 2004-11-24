Журналисты УТ-1 объявили забастовку
21:29, 24 ноября 2004Последние события
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Журналисты программы `Вести`, что выходит на Первом национальном телеканале, объявили забастовку, как сообщает Егор Соболев. Заявление об этом подписало 14 журналистов, или большинство журналистов программы.
`В течении месяца методом ведения переговоров с руководством кампании мы пытались изменить ситуацию в предоставлении информации в пользу баланса и обективности. К сожалению, мы не достигли желательного результата`, - идет речь в обнародованном журналистами заявлении.
Журналисты призвали ведущих и ответственных за выпуски редакторов телекампании присоединиться к ним.
Источник: Егор Соболев, `Правда победит`
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