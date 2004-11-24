Тимошенко о дальнейших действиях

В своем выступлении на Майдане Независимости Юлия Тимошенко отметила, что народ должен поименно знать людей, виновных в принятии незаконного решения ЦИК.



Завтра мы передаем в Верховный Суд Украины обоснованную жалобу. Это непростой орган и тоже зависимый от власти. Но мы вынудим их осознать, что существует Закон и Конституция.

Лидер БЮТ призвала к четко спланированной борьбе, которая приведет к полному краху этого режима власти. `Мы должны с вами сделать так, чтобы наша украинская земля горела под ногами этих бандитов в каждом городе, каждом селе. Грузинская революция длилась три недели. Украинская не должна длиться дольше`, - заявила Тимошенко.



Тимошенко также предостерегла о том, что может ожидать митингующих в дальнейшем. По ее мнению, власть будет пытаться разогнать наше собрание с использованием серьезных структур –привезти в Киев платных людей в кожаных куртках с бритыми головами, - сообщает МЦК. `Им нужно дать понять, - сказала Тимошенко, - что в Киеве свободные люди, которые отстаивают свой выбор – народного президента Ющенко`. Лидер БЮТ заявила, что покидать Майдан нельзя, а лидеры оппозиции будут каждое утро приходить и инструктировать о дальнейших шагах.



Выступая на митинге, Юлия Тимошенко призвала представителей силовых органов перейти к защите собственного народа.



МЦК

