Полковник Ляшенко отказался посадить самолеты с российским спецназом
22:10, 24 ноября 2004Последние события
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По уточненной информации, которую получил Центральный штаб Виктора Ющенко, сегодня в аэропорту `Борисполь` совершили посадку два самолета, на борту которых находились бойцы русского спецназа `Витязь`.
Полковник Ляшенко, заместитель командира авиационной бригады по тылу, которому было поручено обслуживать эти самолеты, отказался исполнять это приказание. Он подал рапорт об отставке.
Однако самолеты таки совершили посадку. О месте их дислокации пока неизвестно.
Представитель СБУ факт посадки самолетов в аэропорту «Борисполь» отверг.
Источник: пресс-служба `Нашей Украины`
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