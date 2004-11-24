Полковник Ляшенко отказался посадить самолеты с российским спецназом

По уточненной информации, которую получил Центральный штаб Виктора Ющенко, сегодня в аэропорту `Борисполь` совершили посадку два самолета, на борту которых находились бойцы русского спецназа `Витязь`.



Полковник Ляшенко, заместитель командира авиационной бригады по тылу, которому было поручено обслуживать эти самолеты, отказался исполнять это приказание. Он подал рапорт об отставке.



Однако самолеты таки совершили посадку. О месте их дислокации пока неизвестно.



Представитель СБУ факт посадки самолетов в аэропорту «Борисполь» отверг.



Источник: пресс-служба `Нашей Украины`

