Президент Польши Александр Квасневский едет в Украину, чтобы помочь разрешить конфликтную ситуацию

Президент Польши Александр Квасневский едет в Украину в качестве уполномоченного Еврокомиссии, чтобы помочь Украине разрешить конфликтную ситуацию. Об этом заявил накануне на Майдане Незалежности Виктор Ющенко. Тем временем Белый Дом огласил заявление в связи с событиями касательно результатов президентских выборов в Украине. В нем сказано, что США серьезно обеспокоены значительными и достоверными признаками фальсификаций, которые имели место во время президентских выборов в Украине. Администрация Буша призвала Правительство Украины уважать волю украинского народа и также призвала украинцев мирным способом выйти из сложившейся ситуации.



