ЕС призывает к урегулированию кризиса путем переговоров – Солана

С призывом к политическому урегулированию кризиса путем переговоров обратился к украинским сторонам верховный представитель Европейского Союза по единой внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана. Его пресс-секретарь Кристина Галлах сообщила Агенству Франс Пресс, что у него были переговоры с Президентом Леонидом Кучмой, а также с соперниками по прошедших выборах Виктором Януковичем и Виктором Ющенко.

По словам пресс-секретаря, Солана выразил всем собеседникам обеспокоенность ЕС событиями в Украине, подчеркнув необходимость найти политическое урегулирование путем переговоров. Она добавила, что Европейскому Союзу «очень трудно признать результаты выборов, какие мы считаем ни свободными, ни таковыми, что соответствуют западным критериям».

Солана призвал Кучму и Януковича не применять насилие. Президент Украины, по словам пресс-секретаря Солана, пообещал последнему, что «применения силы не будет». В свою очередь, по ее словам, лидер оппозиции обещал, что сделает максимум для того, чтобы понизить напряжение на улицах.

