ЕС требует пересчета голосов – министр иностранных дел Словакии

Европейский Союз имеет намерение требовать от украинской власти провести новый подсчет результатов голосования во втором туре при присутствии представителей ОБСЕ, чтобы развеять все сомнения относительно демократичного характера этого процесса. Дипломатические источники в ЕС сообщают, что это инициатива министра иностранных дел Германии Йошки Фишера. Берлин требует от ОБСЕ узнать о возможности нового подсчета бюллетеней. Впрочем, в Брюселле один из европейских дипломатов на условиях анонимности сказал, что «в результате контактов между представителями стран-членов ЕС проявилась тенденция к максимальному использованию методов институционального характера на юридической почве. Пересчет голосов в основном не входит в такой подход. Если действительно бюллетени массово бросали в урны, то во время пересчета будет предыдущий результат».

