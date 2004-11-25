Во многих городах Соединенных Штатов прошли митинги на поддержку Виктора Ющенка

Митинги на поддержку Виктора Ющенка в Соединенных Штатах усилились после оглашения результатов Центральной избирательной комиссии. В Вашингтоне десятки людей собрались возле посольства России. Они требовали пересмотреть сфальсифицированные результаты выборов и остановить приход к власти Премьер-министра Виктора Януковича. С лозунгами «Ющенко» и «Позор России», они несколько часов митинговали под дождем. Аналогичные митинги прошли в Нью-Йорке и Чикаго. Митинг на поддержку Виктора Ющенко прошел также в Редфорде, штат Коннектикут.