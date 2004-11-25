Инаугурации нового президента Украины не будет до официального опубликования результатов выборов – Гаврыш

Уполномоченный представитель Виктора Януковича в Центральной избирательной комиссии Степан Гаврыш утверждает, что инаугурация оглашенного победителем выборов Януковича не состоится до официального опубликования результатов выборов в газетах «Урядовый курьер» и «Голос Украины». В интервью агенству «Интерфакс-Украина» в четверг Гаврыш сказал, что пока что не рассматривается вопрос о месте и времени проведения инаугурации. Согласно Конституции, новый Президент принимает присягу на торжественном заседании Верховной Рады Украины. Гаврыш не исключает, что это может произойти в дворце «Украина».



МЦК