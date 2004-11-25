Депутаты Херсонского горсовета просят не допускать массовых беспорядков

Депутаты Херсонского горсовета обратились к херсонцам, а также к жителям всей страны, представителям государственной власти, разным политическим движениям, в том числе к тем, которые поддерживают Ющенка и Януковича. В обращении депутаты просят не допускать массовых беспорядков, насилия и кровопролития, а также говорят о принятии необходимых несиловых действий только после официального оглашения результатов выборов. Депутаты горсовета говорят о том, что свои интересы надо отстаивать в суде и с судовыми решениями обращаться в Центризбирком. Обращение было поддержано большинством депутатов горсовета.



Виртуальная агенция новостей