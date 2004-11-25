Протокол выборов в Кировограде сфальсифицирован – заместитель главы теризбиркома

Заместитель главы ТИК № 100 Николай Садовой заявил, что протокол выборов в Кировограде сфальсифицирован, так как комиссия не проводила заседаний. По словам сотрудников правоохранительных органов, после того, как комиссия покинула помещение утром 22 ноября, кроме Садового, Чубченко (представители Ющенка) и журналистов, в здании никого не было. Представители прессы и наблюдатели, которые находились в ночь выборов в Теризбиркоме и записывали оглашенные главой результаты, поддерживают заявление о том, что документ сфальсифицирован. Так как, согласно оглашенных в ночь на 22 ноября цифр, Ющенко в Кировограде имеет перевес в 20 тысяч голосов.



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