На Думской площади в Одессе тоже появится палаточный лагерь

Сторонники Виктора Ющенка, которые принимают участие в пикетировании здания Одесского горсовета, имеют намерение разбить на Думской площади палаточный лагерь. Об этом сообщил сотрудник Одесского регионального штаба Виктора Ющенка Денис Пикалов. Он отметил, что сейчас точное количество участников пикета возле здания горсовета неизвестно, но за приблизительными подсчетами оно составляет около 4 тыс. человек.



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