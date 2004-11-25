Прокуратура Киева поддерживает Ющенка

Коллектив Прокуратуры Киева обратился к своим коллегам и гражданам Украины с обращением на поддержку Виктора Ющенка. «Да, за законом, правоохранители должны быть аполитичными, но не слепыми!», - говорится в обращении. Работники присягнули, что не будут незаконно нарушать, расследовать и направлять в суд криминальные дела относительно правоохранителей – работников милиции, службы безопасности, налоговой, - других служебных лиц и граждан, «которые в решающий для Родины момент сделали выбор, какой подсказывает ум и совесть».

«Мы не будем поддерживать государственные обвинения в таких делах и будем делать все, чтобы исключить возможность привлечения таких лиц к ответственности. Нас не устраивает политика грубого давления со стороны прокуратуры на органы судебной власти та Киевраду. Мы имеем достаточно желания и профессионализма переместить за решетку всех «должностных лиц», виновных у фальсификации результатов выборов и других преступлениях против собственного народа», - заявляют в обращении работники киевской прокуратуры. Они утверждают, что к этому обращению присоединяются их коллеги со всех областей и из Генеральной прокуратуры Украины. «Правоохранители, мы в неоплатном долгу перед собственном народом за те метастазы коррупции, какими мы, к сожалению, позволили поразить себя и общество. Но эта противная болезнь излечима: и для излечения нужно главное – сменить верхушку, так как система власти в Украине, как рыба, гниет с головы», - говорится в обращении.



«Новый выбор-2004»

