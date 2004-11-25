В `Голосе Украины` нет официального объявления ЦИК о признании Януковича Президентом

В официальном издании Верховной Рады Украины `Голос Украины` в номере за 25 ноября 2004 года нет официального объявления Центральной избирательной комиссии о признании Виктора Януковича Президентом Украины.

Напомним, что уполномоченый представитель Виктора Януковича в Центральной избирательной комиссии Степан Гаврыш утверждает, что инаугурация оглашенного победителем выборов Януковича не состоится до официального опубликования результатов выборов в газктах `Урядовый курьер` и `Голос Украины`.



МЦК









