Телерадиокомпании Харькова получили предупреждение от Нацсовета

Руководители всех телерадиокомпаний Харькова получили специальное напоминание с регионального представительства Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Содержание письма сводится к тому, что если в эфире будут звучать призывы к насильному свержению конституционного строя, прекращение вещания любой кампании будет осуществлено без решения суда. Напомним, что накануне отдельным пунктом заявления харьковского городского совета стал вопрос свободы слова. В документе говорится: ` Исходя из конституционного права граждан на получение достоверной и всесторонней информации, считаем недопустимым любые факты давления на средства массовой информации`.



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