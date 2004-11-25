Комитет национального спасения начинает действовать - Зинченко

Место расположения Комитета национального спасения - Крещатик, Украинский дом, заявил на брифинге Олександр Зинченко. Он сообщил, что о следующих действиях Комитета будет информировать его информационная служба. Зинченко также уведомил о создании комитета безопасности, гражданской комендатуры. Он снова огласил общенациональный политический страйк и известил о начале блокирования международных автомобильных путей в Волынской, Харьковской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской областях.



МЦК