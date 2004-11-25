ЕС не признает результаты выборов президента Украины

Европейский Союз не признает результаты выборов президента Украины. Об этом говорится в официальном сообщении Нидерландов, которые главенствуют в ЕС. Евросоюз жалеет, что Центральный избирательный комитет решил огласить окончательные результаты выборов, и отмечает, что повторное голосование 21 ноября и подсчет голосов не отвечали ряду стандартов демократии. `Поэтому не удивительно, что результат выборов привел к глубокому разделению в украинском обществе`, - было сказано в сообщении. Евросоюз призывает украинскую власть расследовать все жалобы по избирательному процессу, а также обеспечить полное сотрудничество ЦИК с международной миссией по наблюдению за выборами президента Украины. Кроме того, Европейский Союз призывает продолжать переговоры касательно поиска решения, и удержаться от любых действий, которые могут привести к насилию и дальнейшему ухудшению ситуации.

Ранее США заявили, что не признают результаты выборов Президента в Украине.



Громадське радио









