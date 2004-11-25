Депутати Ровненского городского совета признали Ющенка Президентом Украины. Таким образом они поддержали большинство западных областей, которые заявили о своей поддержке опозиционному кандидату немного раньше. Во время заседания совета перед входом в Дворец для детей и молодежи, в котором оно проходило, студенты проводили митинг.



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