Тысяча сторонников Януковича пикетируют Верховную Раду и Кабмин
13:41, 25 ноября 2004Последние события
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Одна тысяча сторонников Премьер-министра Виктора Януковича, оглашенного победителем выборов президента, пикетируют Верховную Раду и Кабинет Министров. Они несут предвыборную символику Януковича, флаги Социал-демократической партии (объединенной) и `Партии регионов`, а также портреты Януковича. Сторонники Януковича установили более 10 палаток с символикой Януковича по улице Грушевского, напротив здания правительства. Они разводят костры возле палаток и скандируют `Янукович!`
Громадське радио
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