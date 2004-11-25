Тысяча сторонников Януковича пикетируют Верховную Раду и Кабмин

Одна тысяча сторонников Премьер-министра Виктора Януковича, оглашенного победителем выборов президента, пикетируют Верховную Раду и Кабинет Министров. Они несут предвыборную символику Януковича, флаги Социал-демократической партии (объединенной) и `Партии регионов`, а также портреты Януковича. Сторонники Януковича установили более 10 палаток с символикой Януковича по улице Грушевского, напротив здания правительства. Они разводят костры возле палаток и скандируют `Янукович!`



Громадське радио



