Работники Государственного управления экологии и природных ресурсов в Винницкой области расценивают фальсификацию выборов как государственный переворот

Госслужащие, работники Государственного управления экологии и природных ресурсов в Винницкой области расценивают фальсификацию выборов Президента Украины 2004 года как государственный переворот. Об этом говорится в их заявлении к Министру охраны окружающей среды Украины С. Полякова. Также копии были направлены в Винницкую областную госадминистрацию и Государственные управления экоресурсами на местах.

`Помня свою присягу госслужащего, мы остаемся на рабочих местах, чтобы обеспечить сохранность природных ресурсов - основного богатства Народа Украины в рамках предоставленных нам полномочий. Руководствуясь ст.34, 60 Конституции Украины и ст.13 Закона Украины `Про государственную службу` заявляем про свой отказ исполнять любые приказы и распоряжения, которые будут исходить от нелегитимного Президента Украины` - говорится в заявлении. Госслужащие также считают своим долгом быть вместе с народом, который отстаивает свои гражданские права на улицах города Винницы и имеют намерение содействовать поддержанию там гражданского порядка.



В 9 часу утра 25.11.2004 под заявлением было собрано 37 подписей. Сбор подписей продолжается.



`Новый выбор-2004`







