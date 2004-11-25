На митинге в поддержку Януковича в Симферополе не было государственных флагов

Вчера на центральной площади Симферополя состоялся митинг на поддержку Януковича. На этот митинг в обязательном порядке были согнаны служащие государственных учреждений, университетов, больниц, школ с Симферополя и районных центров. Общее количество участников - около 3000 человек. Не было замечено ни одного государственного флага Украины, вместо этого митингующие стояли под флагами Российской федерации, Автономной республики Крым, Черноморского флота России. Преподаватели 25-ой школы Симферополя и работники Зуйской (Белогородский р-н) областной больницы отказались выходить на митинг, сообщил, Айдер Халилов СМГО `Институт социальных исследований`.



МЦК



