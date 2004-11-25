В Ужгород прилители спецподразделения, а в Мукачевом милиционеры напали на райсовет

Вчера вечером в Ужгородском аэропорту приземлился транспортный самолет, на борту которого были сотрудники спецподразделений в полной амуниции. Об этом стало известно корреспонденту газеты `Старый замок` от источника с аэропорта, сообщили в пресс-службе блока `Наша Украина`. На данный момент неизвестно, с какого города прибыл самолет. Впрочем, точно известно, что они имеют намерение взять в облогу помещение Закарпатской облгосадминистрации и Ужгородского городского совета.

Одновременно вчера ночью неизвестные молодчики в Ужгороде нападали на людей, у которых присутствовала оранжевая символика. Об этом сообщил Ужгородский городской штаб Виктора Ющенка. Оттуда же получена информация, что сегодня должен произойти псевдозахват госучреждений Ужгорода криминальными элементами с использованием символики Ющенка. Вместе с тем, сегодня под утро в Мукачевский районный совет ворвались два работника райотдела внутренних дел с табельным оружием в руках. При этом они утверждали, что пришла новая власть и им дали команду взять райраду под контроль. По словам заместителя главы райсовета Степана Сикоры, захват помещения произошел практически через пару часов после того, как райсовет на внеочередной сессии решил не признавать результаты выборов и исполнять приказы и розпоряжения только Президента Виктора Ющенка, сообщает пресс-служба регионального штаба Виктора Ющенка в Закарпатской области.

МЦК



