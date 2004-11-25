Комитет национального спасения занял Дом профсоюзов в Киеве

Комитет национального спасения занял Дом профсоюзов на Майдане Незалежности. Об этом сказал заместитель главы Верховной Рады Олександр Зинченко, выступая перед участниками митинга на Майдане Незалежности. Он сообщил, что глава Профсоюза Украины Олександр Стоян оставил здание по требованию Комитета. Все решения по поводу координации общенационального страйка будут приниматься с Дома профсоюзов, сказал Зинченко.



Ранее Комитет разместил свой штаб в Украинском доме не Крещатике, 2 в Киеве.

Координационный совет блока партий, что поддержали лидера `Нашей Украины` Ющенка на выборах, создал Комитет национального спасения, который огласил всеукраинский страйк.





Громадське радио



