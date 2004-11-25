Львовские налоговики передают деньги на нужды участников акции сопротивления в Киеве
15:20, 25 ноября 2004Последние события
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Во Львовскую областную управу Украинской народной партии пришла делегация работников налоговой инспекции, которая передала денежные средства для тех, кто сейчас в Киеве, сообщает пресс-служба УНП. С соображений собственной безопастности они не назвали себя, но попросили передать всем, что работники Львовской налоговой администрации, в отличие от своего руководства, поддерживают Виктора Ющенка и все время подвергаются давлению и слышат угрозы со стороны руководства налоговой.
`Новый выбор-2004`
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