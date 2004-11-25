Штаб Ющенко обжаловал результаты выборов в Верховном Суде

Уполномоченный представитель Виктора Ющенко в Центризбиркоме, народный депутат Юрий Ключковский, заявил, что в четверг подал в Верховный суд иск, в котором обжаловал оглашенные Центризбиркомом результаты выборов. Об этом сообщил по телефону, добавив, что `будем бороться до победы`. В среду депутат Юрий Кармазин сказал, что штаб Ющенко обжалует решение ЦИК об избрании Виктора Януковича Президентом в Верховном Суде, а потом - в международных институциях. Между тем, закон про выборы Президента не предусматривает возможности признания выборов недействительными. Соответственно закону, могут быть признаны недействительными только результаты выборов на отдельных избирательных участках.

Пресс-служба Верховного Суда подверждает, что иск поступил.



Медиа-центр `Кандидат`







