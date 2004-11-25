В пятницу в парламенте может состоятся заседание лидеров фракций и групп - Литвин

Голова Верховной Рады Владимир Литвин сообщил, что планирует предложить лидерам фракций и групп собраться в пятницу в 11.00 на совещание для того, чтобы обменяться мыслями по поводу ситуации, что сложилась, и обсудить шаги, которые должен сделать парламент.

`Думаю, что в процессе обсуждения, дискуссии мы выйдем на какие-то действия и позицию Верховной Рады`, - сказал он журналистам в четверг.

МЦК



