Валенса заверил, что украинцы могут положиться на Польшу и на него лично

Бывший Президент Польши, экс-лидер профсоюза `Солидарность` Лех Валенса заверил украинцев, что собрались на Майдане Незалежности отстаивать свое политическое право избирать Президента Украины, в том, что они могут положиться на Польшу и на него лично. В то же время он отметил: `Но есть вещи, которые мы не можем сделать. Их могут сделать только вы. Помните об этом!`

Лех Валенса призвал думать о завтрашнем дне, так как эмоции и запал будут нужны завтрашней Украине. Он пожелал народу Украины победы.

Люди на Майдане скандировали `Ющенко!`, `Польша!`, `Валенса!`, `Солидарность!`.



`Новый выбор-2004`



