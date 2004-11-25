Валенса заверил, что украинцы могут положиться на Польшу и на него лично
16:05, 25 ноября 2004Последние события
0
Бывший Президент Польши, экс-лидер профсоюза `Солидарность` Лех Валенса заверил украинцев, что собрались на Майдане Незалежности отстаивать свое политическое право избирать Президента Украины, в том, что они могут положиться на Польшу и на него лично. В то же время он отметил: `Но есть вещи, которые мы не можем сделать. Их могут сделать только вы. Помните об этом!`
Лех Валенса призвал думать о завтрашнем дне, так как эмоции и запал будут нужны завтрашней Украине. Он пожелал народу Украины победы.
Люди на Майдане скандировали `Ющенко!`, `Польша!`, `Валенса!`, `Солидарность!`.
`Новый выбор-2004`
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter