Студенты Закарпатья бастуют
16:19, 25 ноября 2004Последние события
0
На сегодня в Закарпатье страйкуют около 15 тыс. студентов. К акции протеста присоединились студенты Ужгородского национального университета, Ужгородского института информатики, экономики и права, Ужгородского филиала Межрегиональной Академии управления персоналом, Ужгородского Колледжа искусств, коммерческого техникума, Мукачевского технологичного института, об этом сообщили в пресс-службе регионального штаба Виктора Ющенка в Закарпатской области.
`Новый выбор - 2004`
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter