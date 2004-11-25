Студенты Закарпатья бастуют

16:19, 25 ноября 2004
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На сегодня в Закарпатье страйкуют около 15 тыс. студентов. К акции протеста присоединились студенты Ужгородского национального университета, Ужгородского института информатики, экономики и права, Ужгородского филиала Межрегиональной Академии управления персоналом, Ужгородского Колледжа искусств, коммерческого техникума, Мукачевского технологичного института, об этом сообщили в пресс-службе регионального штаба Виктора Ющенка в Закарпатской области.

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