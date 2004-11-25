Член фракции `Регионы Украины` назвал незаконным решение ЦИК о признании Януковича победителем выборов
Народный депутат Украины, член фракции `Регионы Украины`, Володимир Майстришин назвал незаконным решение Центральной избирательной комиссии о признании Виктора Януковича победителем выборов.
Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом депутат сообщил на пресс-конференции в Виннице.
Майстришин заявил, что это его собственная гражданская позиция. Депутат считает, что Президентом Украины должен быть тот, кого выбрало большинство населения Украины. `Для этого надо правильно посчитать голоса`, - добавил В. Майстришин.
Также депутат заявил, что намерен выйти из фракции `Регионы Украины`. `Принимая во внимание свою гражданскую позицию, я не могу больше находиться в одной фракции с теми, кто придерживается другой точки зрения, поэтому я выхожу з фракции`, - заявил он.
В. Майстришин заявил, что его позиция продиктована мнением избирателей 14 округа Винницкой области, по которому он был избран в парламент в 2002 году.
Источник: УНИАН